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Омбудсмен Армении получил сообщение об обезглавливании азербайджанцами армянского солдата

Омбудсмен Армении получил сообщение об обезглавливании азербайджанцами армянского солдата

Защитник прав человека 19 октября получил сообщение о том, что два дня назад азербайджанские военнослужащие обезглавили армянского солдата.

Как сообщает Арменпресс, омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook написал, что в ходе незамедлительно возбужденного дела были выявлены следующие данные: 16 октября, в районе 13:00 часов, военнослужащий вооруженных сил Азербайджана позвонил родному брату армянского солдата и сообщил ему, что его брат был с ними, они обезглавили его, а фотография будет размещена в интернете. После этого, через несколько часов после звонка фотография убитого солдата была размещена на его странице в соцсети.

«Убеждение в том, что азербайджанские военные разместили снимок на странице в социальной сети после убийства. У брата было два последовательных телефонных разговора с азербайджанскими военными, в ходе которых несколько азербайджанских военнослужащих издевались над ним, пытались унизить брата убитого солдата и говорили с ним на языке ненависти. Более того, как сообщил Защитнику прав человека брат армянского солдата, звонки были сделаны с телефона его брата.

Это жестокие и зверские, очевидно террористические методы. Защитник прав человека зарегистрировал и другие случаи пыток и других злодеяний со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Все эти случаи задокументированы с соблюдением необходимых формальностей, они передаются в международные органы в соответствии. Те, кто совершает такие преступления, и те, кто несет за них ответственность, должны быть неизбежно наказаны в рамках международного уголовного права», - написал Татоян.


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