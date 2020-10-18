Эрдоган снова обвинил Минскую группу, на этот раз в военной поддержке Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с еще одним оторванным от действительности заявлением, в котором выдвинул новые обвинения в адрес стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс, президент Турции на встрече с депутатами правящей партии заявил, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ поставляют Армении оружие.

Эрдоган заявил, что Россия, США и Франция поддерживают Армению и оказывают всяческую помощь в виде оружия.

Не секрет, что основным поставщиком вооружения ВС Армении является Россия. Армяно-российское военно-техническое сотрудничество эффективно развивается как в рамках союзнических отношений двух стран, так и в рамках ОДКБ, но заявление о том, что Франция и Соединенные Штаты поддерживают Армению в виде оружия, показывает, что Эрдоган не владеет ситуацией и оторван от реальности.