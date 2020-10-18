Международные СМИ - о нарушении Азербайджаном нового гуманитарного режима прекращения огня  

Авторитетные международные СМИ активно освещают факт нарушения Азербайджаном нового гуманитарного режима прекращения огня.

Как передает «Арменпресс», авторитетное издание BBC, в частности, пишет, что Армения обвиняет Азербайджан в нарушении нового режима прекращения огня буквально через несколько минут после вступления соглашения в силу. Отмечается при этом, что Азербайджан еще должен ответить на эти обвинения.

AlJazeera, со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны РА Шушан Степанян, пишет, что Азербайджан снова подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу. Издание отметило, что позже Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении соглашения о прекращении огня.

France 24 также сообщает, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются, Армения обвиняет Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

Практически все авторитетные российские СМИ также написали о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня.

Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям 18 октября в 00:00 по местному времени. Азербайджанская сторона, в очередной раз нарушив договор, произвела артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45.

Утром 18 октября, около 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские вооруженные силы атаковали в южном направлении арцахской линии фронта. Обе стороны понесли жертвы. Рано утром противник предпринял атаку в южном направлении (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодные позиции.