Азербайджан начал наступление на южном направлении арцахского фронта: есть погибшие и раненые

СТЕПАНАКЕРТ, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Утром 18 октября, около 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские вооруженные силы атаковали южное направление арцахской линии фронта. По данным Минобороны НКР, с обеих сторон есть погибшие и раненые.

«Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - сообщили в Минобороны НКР, передает «Арменпресс».

В МИД РА заявили, что Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня в гуманитарных целях с 18 октября в 00:00 по местному времени. Ночью в зоне арцахско-азербайджанского конфликта в целом соблюдалось гуманитарное прекращение огня, за исключением периода с 00:04 до 02:45 в северном направлении и с 02:20 до 02:45 в южном направлении, когда вооруженные силы Азербайджана наносили ракетно-артиллерийские удары.