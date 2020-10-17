Европейские индексы - 16-10-20
МОСКВА, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.62% и составил 12908.99 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE вырос на 1.49% и составил 5919.58 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1132.80 пункта.
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