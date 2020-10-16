ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить право на жизнь и здоровье двух армянских военнопленных

ЕСПЧ удовлетворил ходатайство армянских адвокатов, обязав Азербайджан обеспечить право на жизнь и здоровье двух армянских военнопленных.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Артак Зейналян, представляющий интересы военнопленных Арега Саркисяна и Нарека Амирджаняна в ЕСПЧ.

«В то же время ЕСПЧ потребовал от Азербайджана до 22 октября предоставить в Европейский суд по правам человека информацию о состоянии их здоровья», - написал Зейналян.

Зейналян напомнил, что от имени двух военнопленных было подано заявление в Европейский суд по правам человека. Суд постановил потребовать информацию у правительства Азербайджана, установив крайний срок - 22 октября.

«Принимая во внимание эпизоды грубых нарушений Азербайджаном гуманитарного права, в Европейский суд по правам человека был подан очередной иск и предоставлены доказательства военных преступлений с участием азербайджанских вооруженных сил против военнопленных», - написал Зейналян.