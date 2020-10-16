Раненому в Арцахе в результате артобстрела ВС Азербайджана 2-летнему Арцвику уже лучше

Состояние двухлетнего Арцвика, пострадавшего в результате бомбардировки азербайджанцами арцахского города Мартуни, уже лучше. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал помощник директора медицинского центра «Сурб Аствацамайр» по связям с общественностью Геворг Дердзян.

«Состояние 2-летнего Арцвика, который был ранен в результате ракетного обстрела города Мартуни и доставлен в МЦ «Сурб Аствацамайр», уже хорошее. С момента операции на голове прошло два дня, а он уже улыбается, а на майке у него изображен Монте», - написал Дердзян.

Двухлетний Арцвик, раненный в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами города Мартуни, 13 октября перенес операцию в медицинском центре «Сурб Аствацамайр» в Ереване. 9-летняя сестра ребенка погибла в результате обстрела.