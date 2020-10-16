Азиатские индексы - 16-10-20

ТОКИО, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.41% и составил 23410.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1617.69 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.13% и составил 3336.36 пункта, а HANG SENG вырос на 0.94% и составил 24386.79 пункта.