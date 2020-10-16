Премьер-министр Армении назначил нового замминистра иностранных дел
14:05, 16 Октябрь, 2020
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ара Айвазян назначен заместителем министра иностранных дел. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.
“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, назначить Ара Айвазяна заместителем министра иностранных дел Республики Армения”, - говорится в решении премьера.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен