Тенденция Азербайджана стать центром международного терроризма - угроза для ОДКБ: МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 октября провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщили «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главной темой разговора была ситуация, сложившаяся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении к реализации совместного заявления глав МИД Армении, Азербайджана и России о прекращении огня и укреплении этого режима, сделанного 10 октября, одновременно выразив глубокую озабоченность невыполнением азербайджанской стороной своих обязательств и нанесением ударов по мирным населенным пунктам по всей территории Арцаха. Эти агрессивные действия Азербайджана сопровождаются нарушениями многочисленных норм международного гуманитарного и обычного права, в очередной раз, подчеркивая приоритетность обеспечения существования народа Арцаха посредством полноценной реализации и признания права на свободную и безопасную жизнь на своей исторической родине.

Министр особо подчеркнул недопустимость провокационных посягательств азербайджанских вооруженных сил и на суверенную территорию Республики Армения.

Министр Мнацаканян выразил глубокую озабоченность в связи с политикой безоговорочного содействия Турции Азербайджану путем размещения в зоне конфликта международных террористов, подчеркнув, что неуклонная тенденция Азербайджана к превращению в центр международного терроризма является угрозой для региона ответственности ОДКБ.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что политическое руководство Армении оценивает военную ситуацию и вытекающие из нее шаги, подразумевая также и возможность инициирования регламентных процессов ОДКБ.

Министр сообщил генеральному секретарю, что Армения продолжит постоянно информировать Организацию Договора коллективной безопасности и страны-члены организации о сложившейся ситуации и последствиях агрессии Азербайджана.