Азербайджан нанес удары по населенным пунктам Арцаха - Тогу, Тигранавану, Айгеовиту

Азербайджан продолжает держать под огнем мирные населенные пункты Арцаха, нарушая все положения международных конвенций.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, в ночь с 15-го на 16-е октября, особенно на рассвете, противник с применением артиллерии вел интенсивный огонь по городу Мартуни, а также по городу Карвачар, в направлении населенного пункта Красный Базар, а утром - в направлении общины Бердашен. Обстрелу подверглись населенные пункты Тог Гадрутского района, Тигранаван, Айгеовит и Агавно Кашатагского района. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется”, - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян вновь подтвердила, что подразделения Армии обороны не стреляют по населенным пунктам, удары наносятся только по военным целям.