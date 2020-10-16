“Ереванский бестселлер”: десятку бестселлеров возглавляет “Манон Леско”: переводы, сентябрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август. Десятка представлена на основе продаж декабря.

На первом месте “Манон Леско” аббата Прево. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё. Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гиланяна.

На втором месте “Божественная комедия” Данте. Действия поэмы происходят в загробном мире, действующие лица - души людей. Большинство из них - реальные люди. Поэт рассказывает об их душах, земных делах, совершенных при жизни. Перевод с итальянского Рубена Гуляна.

На третьем месте - “И эхо летит по горам” Халеда Хоссейни. На пыльной дороге в Кабул двое детей, брат и сестра, вместе проводят их последние часы. Тогда казалось, что ничего не произошло. Никто не вспомнит счастливую Пари, окруженную заботой и любовью брата. Но Абдулла не забудет. Сестра не вспомнит. Последующие годы их жизни овеяны историями о преданности, безжалостности и возвращении, в то время как в Афганистане продолжается жизнь, полная катастрофических поворотов. Перевод с английского Ануш Седракян.

Книга выходца из Ливана Халила Джибрана “Пророк” заняла четвертое место. Впервые она была издана в 1923 году, после переведена на более чем 50 языков. Оригинал книги на английском языке. Она была источником вдохновения для известных деятелей искусства того времени - Джона Леннона, Пола Маккартни, а также и политиков Джона Ф. Для Кеннеди, Индиры Ганди и других. Книга состоит из 26 оригинальных эссе, посвященных таким общечеловеческим темам, как любовь, смерть, самопознание, свобода. Перевела Сона Кюркчян.

На пятом месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела Арпи Атабекян.

На шестом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

“Ловец воздушных шаров” Халеда Хосейни на седьмом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского - Марии Садоян.

На восьмом месте роман Германа Гессе “Степной волк”. Это самое известное произведение великого немецкого писателя. Оно представляет всю панораму кризиса в Европе в начале ХХ века. Перевод Ара Аракеляна.

На девятом месте роман “В дороге” Джека Керуака. Один из самых ярких авторов бит-поколения (“Разбитое поколение”) американской литературы Джек Керуак в своем самом известном романе со всей искренностью рассказывает о путешествиях своих друзей, поискахсмысла и сути жизни. Написанный в середине 20 века, этот автобиографический роман по-прежнему кажется новаторским как по стилю, так и по содержанию. Керуака вдохновили письма главного героя, его друга Нила Кэссиди, которые Керуак назвал “спонтанной прозой”, “поспешной, безумной, откровенной и подробной”. Перевод Марии Садоян.

И на десятом месте - произведение Джоджо Мойес “До встречи с тобой”. В жизни бывают переломные моменты, моменты, которые, независимо от нашей воли, меняют все, что будет потом, все, что мы почувствуем и поймем позже. Встреча Луизы и Уилла, возможно, для одной -возможность выйти из тяжелого финансового положения, для другого - жизненная необходимость, а, возможно, что случайностей не бывает. Во всяком случае, их встреча переворачивает с ног на голову жизнь обоих, и в основе возможность выбора, сделать жизнь ближнего полнее, чем можно представить. Перевод Мери Даллакян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).