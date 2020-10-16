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Азербайджан начал широкомасштабное наступление в северном направлении, и был отброшен назад

Азербайджан начал широкомасштабное наступление в северном направлении, и был отброшен назад

После интенсивного артобстрела ранним утром 16 октября Азербайджан начал широкомасштабное наступление в северном направлении Арцаха, и был отброшен, неся потери. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Ранним утром после часового интенсивного обстрела противник начал широкомасштабное наступление в северном направлении. После нескольких попыток по атакующим каналам занять наши позиции, благодаря мужеству и умению армянских воинов, понеся значительные потери, он был отброшен назад”, - как передает «Арменпресс», сказал Ованнисян.


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