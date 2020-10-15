Арцах - наша Родина, наш дом, а Родину и дом не сдают: Арарат Мирзоян

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян подчеркивает, что цель развязанной против Арцаха войны - не территории, а превращение нашего народа и государства в жалкую бутафорию, подчеркнув, что нет другого выхода, кроме как стоять до конца. Как сообщает Арменпресс, Арарат Мирзоян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Эта война не новая. Она ведется против нас как минимум несколько сотен лет. Целью являются не территории, не Варанда и Бердзор, и даже не Шуши и Степанакерт. Цель - превращение нашей нации и государства в бедную и жалкую бутафорию, устранение нас из политической карты, а также, при возможности, полное истребление.

Мы предотвратили это в Сардарапате, в войне Нжде за выживание, в войне за освобождение Арцаха. Мы изменили формулу. Нам этого не прощают. Они хотят сломить нас и снова превратить в молчаливого и поникшего странника Дейр-эз-Зора.

Уступим Арцах, уступим и Мегри, а затем Ереван. Мы должны крепко стоять на ногах, другого варианта нет. Должны стоять на ногах раз и навсегда.

Когда Хримян Айрик вернулся с Берлинского конгресса, кроме железного черпака, сказал также и другое. Он сказал, что с меча сербов капает кровь, поэтому им дали страну.

Арцах - наша Родина, наш дом. Родину и дом не сдают. НИ ЗА КАКУЮ ЦЕНУ.

Да здравствует вечный армянский народ.

Мы победим. Несомненно, победим», - написал Мирзоян.