Гуманитарная катастрофа будет предотвращена только путем надлежащей реакции: вице- премьер

Вице-премьер Мгер Григорян принял главу делегации ЕС, посла Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, в ходе встречи вице-премьер проинформировал посла об открытой агрессии против Арцаха и Армении при прямой поддержке Турции и с участием завербованных Турцией иностранных террористов, коснулся случаев нападения на мирных жителей и жизненно важные объекты инфраструктуры с применением запрещенного оружия.

Вице-премьер подчеркнул, что преступные действия Азербайджана и Турции, в том числе переброска террористических группировок в регион и нападения на мирных жителей, не могут оставаться без реакции со стороны международного сообщества, и экзистенциальная угроза в отношении народа Арцаха может быть предотвращена только путем международного признания и реализации права народа Арцаха на самоопределение.

Мгер Григорян подчеркнул также, что угрожающая региону гуманитарная катастрофа может быть предотвращена только путем надлежащей международной реакции на преступные действия Турции и Азербайджана.

В ходе встречи вице-премьер поблагодарил посла ЕС за конструктивное сотрудничество.

Стороны обсудили ход реализации совместных программ бюджетной поддержки: “Программа реформирования политики государственных финансов”, “Улучшение квалификации для улучшения рабочих мест”, “Поддержка реформ государственного управления в Армении: улучшение предоставления услуг посредством более эффективного и ответственного общественного управления”.

Вице-премьер Армении и посол ЕС с удовлетворением отметили, что уже вступили в силу две новые программы бюджетной поддержки: “Поддержка проведения судебной реформы в Армении: Этап 1” и “Договор о противостоянии эпидемии COVID-19 в Армении”.

Мгер Григорян также отметил, что, несмотря на эпидемию коронавируса и условия военного положения, правительство продолжает держать в центре внимания работы по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.