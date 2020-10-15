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Турция - единственная страна, которая не призывает к прекращению огня: глава МИД Франции

Турция - единственная страна, которая не призывает к прекращению огня: глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Турция - единственная страна, которая не призывает к прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал роль Турции в нагорно-карабахском конфликте, в которой она поддерживает Азербайджан против этнических армян.

«В этом вопросе не может быть военной победы, поэтому режим прекращения огня должен соблюдаться. Сегодня мы видим, что единственная страна, которая не призывает к прекращению огня, - это Турция, и это вредно», - сказал он.


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