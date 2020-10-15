Силы ПВО Армении за 18 дней уничтожили более 180 единиц ударных воздушных средств ВС Азербайджана
За 18 дней развязанных Азербайджаном боевых действий силами ПВО Армении уничтожено более 180 единиц средств военной авиации ВС Азербайджана. Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс заявил заместитель начальника войск ПВО - начальник штаба Гарик Мовсесян.
«В результате 18-дневных боевых действий мы уничтожили более 180 единиц ударных воздушных средств врага, в том числе, по подтвержденным данным, 15 самолетов, 8 вертолетов, различные БПЛА», - сказал Мовсесян.
Полковник Мовсесян добавил, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы система ПВО была самодостаточной, могла выполнять боевые задачи по охране и защите воздушной границы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен