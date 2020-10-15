Песков назвал условия размещения в Нагорном Карабахе миротворцев
15:15, 15 Октябрь, 2020
Размещение миротворцев в Нагорном Карабахе возможно только с согласия Армении и Азербайджана.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Любое размещение миротворцев, наблюдателей возможно только с согласия обеих сторон”, - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия направить своих миротворцев в Нагорный Карабах, и добавил: “Пока мы не получили ответа”.
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