Офис ООН в Армении сожалеет по поводу тяжелого ранения 14-летнего мальчика из Вардениса

Офис ООН в Армении глубоко сожалеет по поводу тяжелого ранения 14-летнего мальчика из Вардениса Гегаркуникской области Армении. Об этом, как сообщает «Арменпресс», в своем микроблоге в Twitter написал постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп.

“Мы, представительство ООН в Армении, опечалены известием о серьезном ранении 14-летнего мальчика из Гегаркуникской области Армении. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и повторяем призыв Генерального секретаря ООН - мы должны защищать мирное население в условиях соблюдения гуманитарного права и прекращения огня”, - написал Шарп.

14 октября в результате агрессивных действий Азербайджана на территории Республики Армения от удара БПЛА пострадал 14-летний ребенок, который был в машине вместе со своим отцом.