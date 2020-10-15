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Сборная Армении по футболу в матче против Эстонии не смогла сохранить победный счет: 1:1

Сборная Армении по футболу в матче против Эстонии не смогла сохранить победный счет: 1:1

В четвертом квалификационном матче с Эстонией Лиги наций УЕФА сборная Армении не смогла сохранить победный счет. Как сообщает «Арменпресс», матч завершился вничью, со счетом - 1:1.

В самом начале игры сборной Армении удалось забить быстрый гол. На 8-й минуте Камо Оганесян после передачи Тиграна Барсегяна результативно завершил атаку команды. Однако преимущество армянской команды было недолгим. Через 6 минут Рауно Саппинен забил ответный мяч, счет игры стал 1:1.

В оставшееся время игры командам не удалось забить других голов.

После 4-го тура сборная Армении с 5-ю очками во второй группе квалификационного дивизиона “С” Лиги наций занимает 3-е место.

Наша сборная матч 5-го тура против сборной Грузии проведет 15-го ноября на выезде.


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