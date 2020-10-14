У армянской стороны есть пленные азербайджанцы: Ованнисян не назвал количество пленных

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у армянской стороны есть захваченные в плен азербайджанцы, но не уточнил, сколько их. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 14 октября.

«Есть пленные, но сколько их, где они, в каком состоянии, у меня нет такой информации», - сказал Ованнисян.

Коснувшись вопроса о двух военнослужащих Вооруженных сил Армении, захваченных Азербайджаном в плен, Ованнисян отметил, что Азербайджан не предоставляет информацию о них.

«К сожалению, я ничего не могу сказать о состоянии наших парней. Вы знаете, что азербайджанская сторона вообще не представляет таких вещей, не работает с Красным Крестом, более того, даже не пытается вывезти собственные трупы. В последнее время мы являемся свидетелями крайне бесчеловечного обращения Азербайджана с собственными жертвами. Мы никогда не видели от них ничего подобного», - сказал представитель Минобороны.