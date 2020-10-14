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Омбудсмен Арцаха требует от ООН действительной универсальности прав человека

Омбудсмен Арцаха требует от ООН действительной универсальности прав человека

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян считает непонятным то, что ООН делится избирательными сообщениями о последствиях войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, Артак Бегларян опубликовал на своей странице в Twitter заметки постоянного представителя ООН в Азербайджане Гулама Исачи о Гяндже и написал:

«Как это понять, когда представители ЮНИСЕФ выборочно распространяют информацию о последствиях войны? Где ООН, когда мирные жители Арцаха гибнут и страдают от азербайджанской агрессии? Ни посещения, ни сообщения, ни помощи. Выражая сожаления в связи со всеми трагедиями, требую от ООН придерживаться действительной универсальности прав человека».

Защитник прав человека Арцаха отмечает, что Азербайджан начал эту войну также из-за пренебрежениями правами граждан Арцаха, в том числе со стороны ООН.

«Изолированные граждане более уязвимы и нуждаются в большем внимании, но в действительности все обстоит наоборот. ООН должна быть честной, она должна отстаивать права человека в Карабахе, говорить правду и поддерживать граждан», - подчеркнул Бегларян.


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