Омбудсмен Арцаха требует от ООН действительной универсальности прав человека

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян считает непонятным то, что ООН делится избирательными сообщениями о последствиях войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, Артак Бегларян опубликовал на своей странице в Twitter заметки постоянного представителя ООН в Азербайджане Гулама Исачи о Гяндже и написал:

«Как это понять, когда представители ЮНИСЕФ выборочно распространяют информацию о последствиях войны? Где ООН, когда мирные жители Арцаха гибнут и страдают от азербайджанской агрессии? Ни посещения, ни сообщения, ни помощи. Выражая сожаления в связи со всеми трагедиями, требую от ООН придерживаться действительной универсальности прав человека».

Защитник прав человека Арцаха отмечает, что Азербайджан начал эту войну также из-за пренебрежениями правами граждан Арцаха, в том числе со стороны ООН.

«Изолированные граждане более уязвимы и нуждаются в большем внимании, но в действительности все обстоит наоборот. ООН должна быть честной, она должна отстаивать права человека в Карабахе, говорить правду и поддерживать граждан», - подчеркнул Бегларян.

2/2: #Azerbaijan started this war & #WarCrimes also due to intl neglect to #Artsakh ppl rights, incl by #UN.

Isolated ppl are more vulnerable & need more attention, but the reality is the contrary.

UN must be fair, must monitor #HumanRights in #Karabakh, say truth & support ppl. pic.twitter.com/2ykpUsxrbr