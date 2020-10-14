Турция запретила доставку 100 тонн гумпомощи в Армению из США через свое воздушное пространство

Турция запретила доставку 100 тонн гуманитарной помощи в Армению из США через свое воздушное пространство. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 14 октября заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

«В эти дни около 700 тонн гуманитарной помощи направлено в Армению из России, США, Франции, Украины, европейских стран, Джавахка и Тбилиси, и эта помощь продолжается. 100 тонн гуманитарной помощи готова прибыть в Армению из США, но Турция запретила доставку даже гуманитарной помощи через свое воздушное пространство, в результате чего этот рейс задерживается», - сказал Синанян.