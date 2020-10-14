Обстрел Азербайджаном военной техники на территории Армении легитимизирует ответные шаги
Нацеливание азербайджанских вооруженных сил на ракетную систему, несущую боевое дежурство на территории Армении, легитимизирует аналогичный ответ Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 14 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«В течение дня мы увидели сообщения о том, что ракетный комплекс, несущий боевое дежурство на территории Республики Армения, подвергся атаке, что легитимизирует ответные шаги Республики Армения и нацеливание на такие военные объекты на территории Азербайджана», - сказал Ованнисян.
14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по военной технике, несущей службу в районе Вардениса Республики Армения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен