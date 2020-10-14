Союза армян Украины приобрел большое количество машин скорой помощи для Арцаха

С первого дня развязанной Азербайджаном широкомасштабной войны против Арцаха Союз армян Украины создал чрезвычайный штаб, целью которого является мобилизация всех ресурсов общины на помощь Арцаху. Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян.

«Мы мобилизовали все ресурсы в Киеве, организовали сбор средств и гуманитарную помощь. Затем в Ереване начала свою работу штаб-квартира Союза армян Украины в Ереване по координации совместных действий и помощи гражданам, пострадавшим в ходе военной агрессии», - сказал Мкртчян, добавив, что делегация Союза армян Украины во главе с председателем Виленом Шатворяном посетила Ереван для более эффективного выполнения работы.

По словам заместителя председателя Союза армян Украины, в рабочую группу входят главы армянских региональных общин Украины, представители Союза армян Украины, а также волонтеры из Армении.

«Армянская община Украины уже приобрела большое количество машин скорой помощи, электрогенераторов, медикаментов, зимней одежды и других средств первой важности. На данный момент прибыло несколько сотен тонн груза. Армянская община Украины решила проблему обеспечения ежедневным питанием 1800 человек в день, и сотни вынужденных переселенцев из Арцаха обеспечены жильем», - подчеркнул Мкртчян.

По словам заместителя председателя Союза армян Украины, пострадавшие каждый день получают продуктовые передачи, а также предметы гигиены.

«Эта помощь будет носить продолжительный характер», - заключил Мкртчян.