Зайнетдинов рассказал, в каком случае возможно размещение миротворцев в Арцахе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае обращения к ней сможет задействовать миротворческие силы в операции по поддержанию мира в зоне нагорно-карабахского конфликта только по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ и только при получении соответствующего мандата Совета Безопасности ООН. Также должно быть согласие всех конфликтующих сторон на проведение операции. Как передает Арменпресс, об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь сослался на Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 2007 года. По его словам, решение о проведении миротворческой операции на территории государств - членов организации принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ. В случае проведения операции по поддержанию мира на территории страны, не входящей в ОДКБ, также требуется в обязательном порядке решение Совета Безопасности ООН.

"Решение принимается с учетом национального законодательства государств-членов на основании официального обращения государства-члена о проведении на его территории миротворческой операции или решения Совета Безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.