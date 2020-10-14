Матвиенко считает серьезной угрозой проникновение террористов в зону карабахского конфликта 

Проникновение террористов из других стран в зону нагорно-карабахского конфликта представляет серьезную угрозу для всего региона, и интернационализация этого конфликта недопустима. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью ТАСС заявила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

Она указала на угрозу участия в конфликте бандформирований из других государств. "Хотя отрицается это, но уже об этом заявили внешняя разведка и России, и Франции, и другие многие, что участие бандформирований, террористических группировок других государств, вовлечены в эти боевые действия [в Карабахе]", - указала Матвиенко.

Она подчеркнула, что это уже очень серьезная история и очень серьезная опасность не только для Армении и Азербайджана, это для региона в целом представляет большую угрозу.

Матвиенко отметила недопустимость "интернационализации этого серьезного противостояния". "Нельзя вовлекать другие государства, иначе это может привести вообще к большой беде", - предупредила она.