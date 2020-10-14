В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах

Законопроект о признании Республики Арцах внесен в Нижнюю палату французского Парламента. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении Давид Папазян, добавив, что в последние дни ANIF провел большую организационную и скоординированную работу со своими французскими коллегами.

“В течение 10 дней мы работали с Доминик де Вильпен - членом совета директоров ANIF, с местными журналистами и с членами парламента, представляя, что происходит с 27 сентября на линии соприкосновения Арцах - Азербайджан, роль Турции, причастность которой полностью меняет картину, и присутствие наемников. Мы объяснили, что единственный реальный политический путь решения вопроса - это признание независимости Республики Арцах международным сообществом. Поскольку во французском парламенте быстро осознали реальность, законопроект сегодня утром поступил в Нижнюю палату Национального собрания Франции”, - сказал Папазян.

Ожидается, что проект будет обсужден в ближайшие несколько недель. Законопроект первым подписал представитель Социалистической партии Франсуа Пупон. Папазян поблагодарил французских коллег, которые своими проармянскими инициативами последовательно поддерживают процессы урегулирования арцахской проблемы и восстановления справедливости.

Папазян отметил, что в этом же направлении ведутся работы и в Лондоне и в Риме.

С 27 сентября Азербайджан при содействии Турции развязал военные действия против Арцаха, применив весь арсенал, целясь даже в гражданское население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденные сведения, что в составе ВС Азербайджана в боях против армянской стороны участвуют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.

Анна Григорян