МИД Армении осуждает попытку вооруженной агрессии Азербайджана в отношении территории Армении

Министерство иностранных дел Армении строго осуждает попытку вооруженной агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении МИД Армении.

“Министерство обороны Республики Армения уже сообщило, 14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по военной технике, несущей боевое дежурство на территории Республики Армения, в районе, приграничном с Карвачаром, лишь исходя из предположений, что техника была готова нанести удары по мирным населенным пунктам Азербайджана”, - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, очевидно, что Азербайджан, не только отказывается выполнять договоренность о прекращении огня, достигнутую 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента РФ Путина и зафиксированную совместным заявлением глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, но и откровенной провокацией со стороны Турции стремится расширить географию карабахского конфликта, уже осуществляя открытую агрессию и в отношении суверенной территории Республики Армения.

“Все действия азербайджанской стороны получат адекватный ответ Вооруженных сил Республики Армения с использованием всех средств, имеющихся в распоряжении ВС. Мы строго осуждаем попытку вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана будут иметь необратимые военно-политические последствия, всю ответственность за которые несет руководство Азербайджана”, - отмечает внешнеполитическое ведомство.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.