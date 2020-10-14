Политическое урегулирование карабахского вопроса возможно: напомнил Лавров

Политическое урегулирование нагорно-карабахского вопроса возможно. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение выразил 14 октября в интервью в прямом эфире, данном российским СМИ, министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнив о предложениях сопредседателей Минской группы.

“Политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно. Предложения, разработанные сопредседателями Минской группы, остаются на столе”, - сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что содержание предложений известно.

“Это постепенное освобождение регионов вокруг Нагорного Карабаха, обеспечение безопасности Нагорного Карабаха до определения окончательного статуса Карабаха, обеспечение надежной связи между Арменией и Нагорным Карабахом”, - сказал он. По мнению Лаврова, происходящие в настоящее время события помогут активизировать политический процесс.

“Все обсуждаемые в последнее время договоренности предполагали освобождение пяти районов на первом этапе с сохранением двух других районов для второго этапа”, - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, на втором этапе должен был остаться и вопрос окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Согласно предложениям, на первом этапе должно было быть обеспечено сообщение -экономические связи, транспортные контакты, а также размещение миротворцев, гарантирующих невозобновление военных действий.

14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по военной технике, несущей боевое дежурство на территории Республики Армения, в районе, приграничном с Карвачаром, лишь исходя из предположений, что техника была готова нанести удары по мирным населенным пунктам Азербайджана.

Ранее Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по военным и гражданским инфраструктурам Варденисского района, в том числе, был обстрел и гражданского населения, в результате чего был убит мирный житель.

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