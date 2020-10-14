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Азербайджан начал артиллерийский обстрел на южном и северном направлениях линии соприкосновения

Азербайджан начал артиллерийский обстрел на южном и северном направлениях линии соприкосновения

В ночь с 13 на 14 октября в зоне нагорно-карабахского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. На отдельных участках продолжались артиллерийские бои разной интенсивности. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Арцаха, утром в южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях противник, вновь нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы, особенно интенсивно обстреливая юго-восточные, северные и северо-восточные участки.

“Подразделения Армии обороны для предотвращения наступательной активности противника предпринимают адекватные действия по всем направлениям линии фронта, продолжая уверенно выполнять священную миссию защиты границ Родины”, - говорится в сообщении МО Арцаха.


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