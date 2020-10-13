Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, продолжая контакты с главами европейских стран, провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Премьер-министр Армении предоставил информацию об азербайджано-турецкой агрессии и военных действиях в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, он привлек внимание собеседника на нарушение Азербайджаном объявленного 10 октября 2020 г. прекращения огня по гуманитарным соображениям и факт продолжения боевых действий.

Премьер-министр Нидерландов подчеркнул важность соблюдения прекращения огня между сторонами и возобновления мирного процесса.

В контексте урегулирования конфликта премьер-министр Армении еще раз подтвердил важность беспрепятственной реализации права народов на самоопределение.