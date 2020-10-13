Еврейская община Армении призывает Израиль прекратить поставку оружия в Азербайджан

Еврейская община Армении направила письмо президенту Государства Израиль Реувену Ривлину, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, спикеру Кнессета Ярив Левину с призывом прекратить поставки оружия в Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, глава еврейской общины Армении Римма Варжапетян в своем письме от имени общины с сожалением отметила, что в самый разгар вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Израиль продолжает поставлять в Азербайджан новейшие виды оружия.

Варжапетян напомнила, что с 27 сентября Нагорный Карабах и Армения подвергаются жесткой агрессии со стороны Азербайджана при активной поддержке и непосредственном участии Турции, которая поставляет в Азербайджан оружие и военную технику, а также вербует джихадистов из Сирии для борьбы с армянами.

Председатель еврейской общины Армении отмечает, что поставленное сегодня Израилем оружие попадает в руки радикальных исламистов и используется против мирного населения Нагорного Карабаха и Армении.

«Мы понимаем вопросы стратегической безопасности Израиля, вопросы экономического сотрудничества, принципы договорных обязательств, но в нынешней кризисной ситуации, когда гибнут мирные жители и дети, не может быть никакого оправдания и объяснений.

Очень жаль, что именно многострадальный Израиль, который постоянно борется с исламским терроризмом, поставляет оружие тем, на чьей стороне борются джихадисты. Мы надеемся, что Израиль примет все необходимые меры для предотвращения глобальной катастрофы», - отметила Варжапетян.

От имени еврейской общины Армении Варжапетян призвала руководство Израиля и всех его граждан поддержать прекращение поставок оружия в Азербайджан и прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.