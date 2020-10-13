Городские власти Крагерё осуждают агрессию против Арцаха

Муниципалитет Крагерё в Норвегии осуждает агрессию против Арцаха. Об этом сообщил Арменпресс проживающий в Крагерё Ованес Баядян, отметив, что и нынешний, и 3 бывших мэра Крагерё подписали документ о ситуации.

В документе говорится: «Война, которая в настоящее время идет между армянской и азербайджанской сторонами в Арцахе (Нагорном Карабахе), дает нам четкое представление и вызывает большое беспокойство о том, что все это может повториться в будущем против армянского народа. Турция активно поддерживает Азербайджан в этой войне, которая фактически является продолжением резни 1915 года».

Подписавшие документ три бывших мэра и действующий мэр Грюне Кнудсен просят норвежское правительство отреагировать на этот вопрос и призвать к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.