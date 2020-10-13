Сергей Лавров и Жозеп Боррель обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта

По инициативе Евросоюза 13 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосепом Боррелем, в ходе которого, среди прочих, обсуждался и вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», сообщение об этом распространено на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Боррель представил Лаврову итоги заседания Совета министров иностранных дел ЕС, состоявшегося 12 октября.

Сергей Лавров и Жозеп Боррель обсудили ряд актуальных международных вопросов, в том числе и проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с московским заявлением глав МИД Азербайджана, Армении и России, а также вопросы, касающиеся Украины и Беларуси.