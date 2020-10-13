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Жизни 2-летнего ребенка, раненного при обстреле Мартуни, уже ничего не угрожает

Жизни 2-летнего ребенка, раненного при обстреле Мартуни, уже ничего не угрожает

Двухлетнему Арцвику, раненному в городе Мартуни в результате обстрела азербайджанских вооруженных сил, в медицинском центре “Сурб Аствацамайр” в Ереване была сделана операция.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора по связям с общественностью медицинского центра “Сурб Аствацамайр” Геворг Дердзян.

“Сложная операция на голове прошла успешно, жизни ребенка ничего не угрожает. У него есть и травмы конечностей, ребенок находится под строгим контролем врачей и персонала”, - написал Дердзян.

9-летняя сестра ребенка погибла в результате артобстрела.


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