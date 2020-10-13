Жизни 2-летнего ребенка, раненного при обстреле Мартуни, уже ничего не угрожает
15:50, 13 Октябрь, 2020
Двухлетнему Арцвику, раненному в городе Мартуни в результате обстрела азербайджанских вооруженных сил, в медицинском центре “Сурб Аствацамайр” в Ереване была сделана операция.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора по связям с общественностью медицинского центра “Сурб Аствацамайр” Геворг Дердзян.
“Сложная операция на голове прошла успешно, жизни ребенка ничего не угрожает. У него есть и травмы конечностей, ребенок находится под строгим контролем врачей и персонала”, - написал Дердзян.
9-летняя сестра ребенка погибла в результате артобстрела.
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