Германия предупредила Турцию воздерживаться от средиземноморских провокаций

Турция должна воздерживаться от провокаций в регионе Восточного Средиземноморья. Это заявление было сделано 13 октября министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, в нем он выразил солидарность Германии с партнерами по ЕС Кипром и Грецией.

Перед вылетом на Кипр и в Грецию, из Берлина он заявил, что, если правительство Турции заинтересовано в переговорах, то Анкара должна прекратить провокации, о чем уже неоднократно заявлялось. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Reuters”, Маас призвал Турцию быть открытой для переговоров, а не возобновлять разведку газа в спорных морских районах.

Турецкое судно “Oruc Reis” в Восточном Средиземноморье, вблизи греческих островов с 12 по 22 октября проводит сейсмическую разведку. В МИД Греции отправку турецкого разведывательного корабля в греческие воды назвали эскалацией напряженности, прямой угрозой безопасности и миру региона. Греция призвала Европейский Союз наложить на Турцию санкции в связи с ее оффшорными разведывательными правами.