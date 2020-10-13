Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным

Китай никогда не будет участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США и Россией, так как ядерный арсенал страны меньше, чем у Штатов и РФ, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

"Китай никогда не принимал и не будет принимать участие в какой-либо гонке ядерных вооружений с каким-либо государством. Учитывая огромную разницу в ядерных арсеналах Китая с одной стороны, а также США и России с другой, ожидать от Китая участия в каких-либо трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями несправедливо, бессмысленно и нереально. Китай никогда не примет участия в таких переговорах", - сказал Гэн Шуан, выступая на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что Пекин никогда не согласится с применением шантажа по отношению к КНР в этом вопросе. "Отказ Китая от участия в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, тем не менее, не означает, что Китай… отказывается от участия в процессе ядерного разоружения", - указал дипломат.