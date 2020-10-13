МККК надеется на соблюдение режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что стороны нагорно-карабахского конфликта будут соблюдать режим прекращения огня. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил региональный директор Международного комитета Красного Креста по Евразии Мартин Шуеп во время брифинга в Женеве.

“Мы надеемся, что гуманитарное соглашение о прекращении огня будет сохранено, это значительно облегчит положение пострадавших”, - сказал он.

Он добавил, что МККК готов сотрудничать в обмене телами погибших в ходе военных действий и пленными. “Мы продолжаем диалог со сторонами, внося и свои предложения”, - сказал он.

Из его слов следует, что стороны должны согласовать операционные и логистические вопросы, и эти договоренности должны быть реализованы. “Кроме того, для того, чтобы эти действия имели место, необходимо обеспечить и безопасность наших групп”, - сказал Шуеп.

Представитель МККК подчеркнул, что организация не участвует в политических переговорах. “Наша роль исключительно гуманитарная, как нейтрального посредника”, - сказал он.