Я безмерно люблю армян: британский пианист выразил Армении свою поддержку

Профессор Лондонской Королевской музыкальной академии, пианист Эшли Восс обратился к военным действиям, развернутым Азербайджаном и Турцией против Арцаха, подчеркнув, что он поддерживает Армению и армян.

Как сообщает «Арменпресс», он разместил в Интернете видеоматериал, в котором говорит, что он безмерно любит Армению и армян.

“Я хочу выразить свою поддержку Армении. Страна, которую я уже много лет люблю за ее историю, культуру, красоту, но больше всего за ее людей - неописуемо теплых и щедрых. Это легендарные люди, которые, несмотря на свое малое количество, внесли огромный вклад в жизнь всего мира. Люди, пережившие ужасные страдания в прошлом.

Эскалация насилия против Армении меня очень огорчает.

“Передаю всем Вам свою любовь и восхищение, надеюсь, что ситуация в ближайшее время разрешится мирным путем”, - написал пианист.