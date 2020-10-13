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Опубликованы новые имена жертв ВС Азербайджана, не объявленных официально

Опубликованы новые имена жертв ВС Азербайджана, не объявленных официально

В результате исследования открытых источников была найдена и опубликована пятая часть списка неопубликованных потерь Вооруженных сил Азербайджана. Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook заявил эксперт по азербайджанским вопросам Центра “Орбели” Тарон Ованнисян.

“Пятая часть списка потерь Вооруженных сил Азербайджана публикуется по итогам исследования неофициальных, но открытых источников. На данный момент в нем 619 имен. Еще около 60  находятся в стадии разработки”, - сообщил Тарон Ованнисян.

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных Азербайджаном с 27 сентября против Республики Арцах, противник понес большие потери живой силы -  5 139 человек. Противник потерял 173 ОВД, 16 вертолетов, 18 самолетов, 521 единицу бронетехники, 4 тяжелые огнеметные системы “ТОС”.


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