Азербайджан ведет широкомасштабные военные действия по всей передовой: участвуют наемники-террористы

Азербайджан продолжает грубо нарушать режим гуманитарного перемирия и с раннего утра 13 октября вновь начал широкомасштабные военные действия по всему периметру передовой линии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Артиллерийским оружием обстреливаются и мирные населенные пункты. В активных боевых действиях вместе с армейскими частями с азербайджанской стороны участие принимают и несколько тысяч наемных террористов. Армия обороны ведет упорные бои, пытаясь остановить наступательные действия противника. Необходимо приложить все усилия, чтобы вооруженному до зубов врагу нанести тяжелый урон, чтобы обеспечить победу в нашей Отечественной войне”, - сказал Погосян.