Азербайджан целится в гражданские объекты: в результате обстрела в Мартакерте сгорела квартира
11:29, 13 Октябрь, 2020
В ночь на 13 октября Азербайджан продолжал обстреливать мирные населенные пункты Арцаха -Аскеран, Мартуни и Мартакерт.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.
“Ночь в городах Аскеран, Мартуни и Мартакерт была неспокойной. Азербайджан, нарушая режим прекращения огня, объявленный 10 октября с гуманитарной целью, продолжал бомбить населенные пункты Арцаха. Ночью мишенями опять были гражданские объекты. В Мартакерте сгорела квартира”, - сообщил Ваграм Погосян. Он добавил, что жертв и раненых нет.
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