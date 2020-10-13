Азербайджан целится в гражданские объекты: в результате обстрела в Мартакерте сгорела квартира

В ночь на 13 октября Азербайджан продолжал обстреливать мирные населенные пункты Арцаха -Аскеран, Мартуни и Мартакерт.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

“Ночь в городах Аскеран, Мартуни и Мартакерт была неспокойной. Азербайджан, нарушая режим прекращения огня, объявленный 10 октября с гуманитарной целью, продолжал бомбить населенные пункты Арцаха. Ночью мишенями опять были гражданские объекты. В Мартакерте сгорела квартира”, - сообщил Ваграм Погосян. Он добавил, что жертв и раненых нет.