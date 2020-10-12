Турция стремится всеми возможным средствами не допустить гуманитарного перемирия: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением о продолжающихся нарушениях Азербайджаном гуманитарного перемирия. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Несмотря на достигнутые в Москве 9-10 октября 2020 года при посредничестве Российской Федерации договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших, азербайджанская армия, находящаяся под командованием и управлением Турции, продолжает агрессивные действия и обстрелы территории Республики Арцах, включая атаки на мирное население и гражданские объекты.

Гуманитарное перемирие было нарушено азербайджанской стороной всего через несколько минут после объявления о прекращении огня Армией обороны Республики Арцах. Параллельно с непрекращающимися ракетно-артиллерийскими обстрелами азербайджано-турецкие силы предпринимают атаки на различных участках фронта. В результате агрессивных действий тройственного союза Турции, Азербайджана и международных террористов, включая диверсионные атаки в направлении Гадрута уже после объявления о гуманитарном перемирии, были убиты четыре мирных жителя.

Фактический отказ азербайджано-турецких сил прекратить огонь однозначно указывает на то, что Турция, которая не достигла поставленных целей и поэтому не заинтересована в установлении прочного мира в регионе, стремится всеми возможным средствами не допустить реализацию договоренности о гуманитарном перемирии, согласованного при посредничестве Российской Федерации. Турция не оставляет попыток руками Азербайджана и международных террористов решить свои экспансионистские геополитические задачи на Южном Кавказе.

В условиях, когда одна сторона в лице Турции, Азербайджана и международных террористов упорно противится установлению мира, международное сообщество должно предпринять решительные меры, в том числе принудительного характера, для восстановления мира в регионе. Важным шагом в этом направлении также является международное признание независимости Республики Арцах”.