Азербайджан стал очагом международного терроризма в регионе: Мнацаканян

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян считает необходимым прекратить военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха, которые ведутся при прямом вмешательстве Турции с помощью вооруженных террористов, доставленных в Азербайджан из Сирии и Ливии. Как сообщает «Арменпресс», Мнацаканян сказал об этом на брифинге, состоявшемся после встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Москве, подчеркнув, что Азербайджан стал центром международного терроризма в регионе.

“Ситуация уже стала серьезной угрозой безопасности для всего нашего региона. То, с чем сегодня сталкиваются наши соотечественники в Нагорном Карабахе, является воплощением экзистенциальной опасности. С 27 сентября военно-политическое руководство Азербайджана осуществляет широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, демонстрируя тем самым свою цель военного решения нагорно-карабахского конфликта и физического уничтожения народа Арцаха. Эта агрессия отличается тем, что идет при непосредственном участии Турции. В Азербайджане также находятся вооруженные террористы из Сирии и Ливии, которых Турция использует в интересах своего военно-политического руководства. Азербайджан стал рассадником международного терроризма в регионе. Сегодня нам необходимо прекратить боевые действия, роль России в этом вопросе достаточно важна”, - сказал Мнацаканян.

Министр подчеркнул, что Азербайджан не выполняет договоренности о прекращении огня, достигнутые в результате 11-часовой встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана 9 октября.

“Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. Такими геноцидальными действиями Азербайджан не делает различий между гражданским населением и военными. Более того, он больше целится именно на мирных жителей. За время военной агрессии Азербайджан нанес удар по более чем 120 гражданским населенным пунктам Арцаха. Включая и столицу Степанакерт, города Шуши, Гадрут, Мартакерт, Мартуни и др. Отсутствие военных объектов в целевых населенных пунктах еще раз говорит о преднамеренных шагах Азербайджана, которые равносильны военному преступлению”, - сказал Зограб Мнацаканян.

Министр иностранных дел Армении добавил, что удары авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, наносимые по Арцаху Вооруженными силами Азербайджана, осуществляются при непосредственной поддержке и защите ВВС Турции.

“Среди гражданского населения вследствие ударов авиации, артиллерии, наносимых при поддержке турецкой авиации, есть много жертв. Много жертв есть и из-за применения Азербайджаном кассетных бомб. По состоянию на 10 октября военнослужащие азербайджанских вооруженных сил убили 23 мирных жителя, сотни получили ранения, из них 81 с тяжелыми ранениями. В результате агрессии увеличилось число перемещенных лиц, часть из них переехала в другие населенные пункты Арцаха, а некоторые поселились в Армении. Сильно пострадала гражданская инфраструктура. 8 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли два удара по церкви Газанчецоц в Шуши”, - представил министр иностранных дел Армении.

Мнацаканян отметил, что Армения высоко ценит усилия России по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и Армения была и остается сторонником мирного урегулирования вопроса.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

С первых же минут вступления в силу соглашения Азербайджан нарушил его, нанеся ракетные и артиллерийские удары и по гражданским населенным пунктам и на передовой линии.

Норайр Шогикян