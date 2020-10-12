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В случае прекращения огня со стороны Азербайджана Арцах готов приступить к гуманитарным действиям

В случае прекращения огня со стороны Азербайджана Арцах готов приступить к гуманитарным действиям

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Республики Арцах начала подготовку к проведению гуманитарных операций, в случае соблюдения азербайджанской стороной режима прекращения огня и стабилизации обстановки на линии соприкосновения.

 «Арменпресс» представляет заявление комиссии:

“Принимая во внимание договоренность о прекращении огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта для обмена телами погибших военнослужащих, военнопленных, и других гражданских лиц, достигнутую 10 октября 2020 года при посредничестве Российской Федерации, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести выразила свою готовность к проведению гуманитарных акций, указанных в договоренности.

Руководство Армии обороны Республики Арцах  10 октября 2020 года в 12:00 приказало всем своим подразделениям прекратить боевые действия.

Комиссия начала подготовку в рамках своих полномочий и готова к осуществлению взаимных гуманитарных акций в случае стабильности ситуации на линии соприкосновения и неукоснительного соблюдения азербайджанской стороной режима прекращения огня”.


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