Жители Иерусалима флагами Армении и Арцаха на окнах зданий, выразили армянам свою поддержку
15:34, 12 Октябрь, 2020
На одном из домов Старого города Иерусалима развеваются флаги Армении и Арцаха.
Израильское информационное агентство “TPS” предоставило «Арменпресс» фотографии Эрлона Забатани.
27 сентября Азербайджан на линии соприкосновения начал наступление на Арцах, на мирных жителей населенных пунктов, используя весь свой арсенал и задействовав привезенных из Сирии турецких наемников-террористов. Имеются данные об использовании против мирных жителей БПЛА израильского производства. Израильская интеллигенция осудила этот шаг своих властей, потребовав прекратить продажу оружия Азербайджану.
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