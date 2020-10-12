Жители Иерусалима  флагами Армении и Арцаха на окнах зданий, выразили армянам свою поддержку

На одном из домов Старого города Иерусалима развеваются флаги Армении и Арцаха.

Израильское информационное агентство “TPS” предоставило «Арменпресс» фотографии Эрлона Забатани.

27 сентября Азербайджан на линии соприкосновения начал наступление на Арцах, на мирных жителей населенных пунктов, используя весь свой арсенал и задействовав привезенных из Сирии турецких наемников-террористов. Имеются данные об использовании против мирных жителей БПЛА израильского производства. Израильская интеллигенция осудила этот шаг своих властей, потребовав прекратить продажу оружия Азербайджану.