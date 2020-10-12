ЮНЕСКО призывает воздерживаться от нанесения ущерба любому виду культурного наследия

ЮНЕСКО выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта. ЮНЕСКО призвала стороны воздерживаться от нанесения ущерба культурному наследию любого рода.

Министерство образования и науки предоставило «Арменпресс» заявление ЮНЕСКО, которое мы представляем ниже.

“ЮНЕСКО в соответствии с заявлением Генерального секретаря ООН от 5 октября 2020 выражает глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта, которая приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения, нанесению ущерба гражданской инфраструктуре, включая школы, объекты культуры и религии, угрожает безопасности журналистов.

ЮНЕСКО призывает все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов, обязательства по двум протоколам к Конвенции (1954 и 1999 гг.) относительно предотвращения нанесения ущерба всем видам культурного наследия. Также и обязательства Совета безопасности ООН в соответствии с Резолюцией 2222 (2015 г.) о защите журналистов, сотрудников СМИ и связанного с ними персонала в случае конфликта. Они нацелены на поддержку свободных, независимых и беспристрастных СМИ как одного из краеугольных камней демократического общества, что, в свою очередь, способствует защите гражданского населения.

ЮНЕСКО также призывает все стороны воздерживаться от любых агрессий или причинения вреда детям, учителям, педагогическому персоналу или школам, обеспечить право на образование на основе принципов Декларации о безопасности школ и в соответствии с ее руководящими принципами. Эти документы ограничивают использование школ и университетов в военных целях, призывают усилить защиту образования от нападений, а также обеспечить непрерывность безопасного образования и во время вооруженного конфликта.

ЮНЕСКО готова в рамках своих полномочий оказать необходимую помощь для выполнения этих обязательств”.

С первых дней развязанной Азербайджаном войны Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Араик Арутюнян обратился с письмами в ЮНЕСКО для осуждения обстрела учебных заведений, гражданских инфраструктур и объектов культурного наследия.

В частности, противник обстрелял церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши.