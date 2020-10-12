Средствами ПВО АО Арцаха на восточном направлении сбит беспилотный бомбардировщик “Ан-2”

12 октября средствами противовоздушной обороны Армии обороны Республики Арцах на восточном направлении был сбит беспилотный бомбардировщик противника “Ан-2”. Как сообщает «Арменпресс», Министерство обороны Арцаха опубликовало подтверждающий видеоматериал.

Азербайджан вновь начал наступательные операции по разным направлениям Арцахского фронта. Армия обороны для их пресечения принимает адекватные меры. В районе Гадрута продолжаются широкомасштабные боевые действия.