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Средствами ПВО АО Арцаха на восточном направлении сбит беспилотный бомбардировщик “Ан-2”

Средствами ПВО АО Арцаха на восточном направлении сбит беспилотный бомбардировщик “Ан-2”

12 октября средствами противовоздушной обороны Армии обороны Республики Арцах на восточном направлении был сбит беспилотный бомбардировщик противника  “Ан-2”. Как сообщает «Арменпресс», Министерство обороны Арцаха опубликовало подтверждающий видеоматериал.

Азербайджан вновь начал наступательные операции по разным направлениям Арцахского фронта. Армия обороны для их пресечения принимает адекватные меры. В районе Гадрута продолжаются широкомасштабные боевые действия.


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