Мы победим: демонстрация в Лос-Анджелесе привлекла внимание мира к турецко- азербайджанской агрессии

К консульству Турции в Лос-Анджелесе прошел многотысячный Марш Победы, там же состоялась и демонстрация, которая стала громким голосом, чтобы привлечь внимание мира к агрессии Азербайджана, Турции и террористов-наемников, направленной против Арцаха.

Как передает «Арменпресс», 11 октября в широкомасштабной акции протеста участвовали не только армяне Америки, но и многие иностранные общественно-политические деятели.

Участники марша и митинга развернули флаги Армении и Арцаха и скандировали: “Арцах хочет мира”, “Арцах - это Армения”, “Турция виновна в военных преступлениях”, “Мы победим”.

Рядом с участниками акции протеста был и любимый певец Арут Памбукчян. Он вместе с собравшимися, исполнил гимн Армении.

По разным оценкам, в мирном марше приняли участие более 100 000 человек. Конгрессмен США Брэд Шерман также участвовал в Марше Победы. На своей официальной странице в Facebook, он написал, что для него большая честь выступать перед тысячами протестующих армян, и осудить агрессивные действия, развязанные азербайджанцами и турками против Арцаха и Армении. В конце поста он использовал хэштег #ArtsakhStrong. Армяне и их сторонники - иностранцы, проводящие акции протеста в крупных городах США, требуют от правительства США признать независимость Арцаха, лишить Турцию членства в НАТО и прекратить оказывать финансовую или военную поддержку Азербайджану и Турции.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

Азербайджан, проигнорировав режим прекращения огня, согласованный при посредничестве России, с 10 октября, попирая свои договоренности, продолжает ракетный обстрел мирных населенных пунктов, больших городов. Также совершает атаки и артобстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения. С 10 октября Гадрут подвергается сильным атакам азербайджанских сил. Бои продолжаются.

Фото со страницы в Facebook Ара Казаряна